الإفراج عن بحارة روس اختطفوا من قبل قراصنة في خليج غينيا

أكّدت السّفارة الروسية في نيجيريا اليوم الأربعاء نبأ الإفراج عن البحارة الروس الذين اختطفوا في وقت سابق، من قبل قراصنة في خليج غينيا، عند الساحل الجنوبي الغربي لإفريقيا.

و قالت السفارة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، أنه تم الإفراج عن البحارة الروس المختطفين من قبل قراصنة في خليج غينيا ،مضيفة نتوجه بالشكر لجميع الذين شاركوا في عملية إطلاق سراحهم". و أعلنت السفارة الروسية بجمهورية بنين في وقت سابق، نقلا عن المساعد الأول لقبطان سفينة سارونيك بريز، التي كانت ترسو في ميناء "كوتونو" في بنين أنه تم الاستيلاء عليها من قبل قراصنة، وتم نقل البحارة الروس إلى نيجيريا. وعلى بعد 30 كيلو مترا من ميناء هاركورت، غادر القراصنة السفينة، مصطحبين معهم ثلاث رهائن، بينهم القبطان والمهندس الثاني والطباخ، وبحسب إفادة الطاقم، فإن جميع المختطفين مواطنون من روسيا. و بعد عملية الاختطاف عادت السفينة لترسو من جديد في ميناء كوتونو.