موسكو تحظر إقتراب الشاحنات من أماكن الإحتفال بأعياد الميلاد

أقرت السلطات المختصة في سلامة الطرق بمدينة موسكو الروسية، فرض حظر تجول على سير المركبات من نوع الوزن الثقيل الشاحنات في محيط الأماكن التي تجري فيها مراسم احتفالية بعيد رأس السنة بالعاصمة موسكو.

وخلال مؤتمر صحفي عقده فيكتور كوفالينكو، رئيس إدارة سلامة الطرق بموسكو، أعلن "أن قوات الأمن ستغلق مفترقات الطرق بالعاصمة الروسية أمام مرور الشاحنات الثقيلة في أيام الأعياد والمسيرات الشعبية."

وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يتخذ على خلفية الاعتداءات الإرهابية داخل فرنسا وألمانيا التي استخدمت فيها الشاحنات الكبيرة، قائلا: "نتابع ما يجري في العالم.. وبودنا الحيلولة دون تهيئة الظروف الملائمة للقيام باعتداءات كهذه".

جاء ذلك بعد يومين من مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين جراء قيام سائق شاحنة ثقيلة بدهس حشد شعبي في سوق مزدحمة لأعياد الميلاد وسط برلين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي.