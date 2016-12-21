هذه هي صورة التونسي الذي تطارده ألمانيا بتهمة ارتكاب مجزرة برلين

نشرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأربعاء، صورة للتونسي الذي عثر على بطاقة هويته في الشاحنة التي صدمت حشدا في سوق الميلاد في برلين أول أمس الاثنين، وهو الحادث الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد" و"الغيمايني تسايتونغ دي ماينس" فان الرجل يبلغ من العمر 21 أو 23 عاما ومعروف بثلاث هويات. وبطاقة الهوية التي عثر عليها في الشاحنة هي وثيقة سلمت لمهاجر رفض طلب لجوئه لكن بدون أن يتسنى طرده. وبحسب موقع "شبيغل" فان هذا الشخص ينحدر من تطاوين .للإشارة عثر المحققون على وثيقة الهوية تحت مقعد سائق الشاحنة التي دهست المارة في وسط برلين. وقد تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية الاعتداء. للتذكير تمكن السائق الذي قاد الشاحنة من مغادرة مكان الاعتداء ولا يزال في حالة فرار، كما أفرجت السلطات الألمانية مساء الثلاثاء عن باكستاني كان اعتقل لتواجده في مكان الاعتداء، بعد أن تبين لا وجود لأدلة تدينه.