هذا ما عثرت عليه الشرطة التركية أثناء تفتيشها منزل قاتل السفير الروسي

قالت صحيفة تركية، إن الشرطة التركية أثناء تفتيشها لمنزل قاتل السفير الروسي اندريه كارلوف، وغرفة الفندق التي كان يقيم فيها، عثرث على كتب عن تنظيم القاعدة وكتب من تأليف زعيم الكيان الموازي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة.

وأضافت صحيفة "مليت" التركية، أن الشرطة عثرت أيضا في غرفة الفندق التي أقام فيها مولود مارت ألتينتاش، على سجلات مكتوبة بخط اليد تحمل طابعا جهاديا. وأوضحت الصحيفة، أنه أيام قبيل تنفيذ قاتل السفير الروسي لهجومه، قام مولود مارت ألتينتاش 22 عاما، بحجز غرفة في فندق قريب من مركز الفن المعاصر بأنقرة، الذي قُتل فيه السفير أندريه كارلوف، مساء الاثنين المنصرم، وقضى أياما عدة وهو يجمع معلومات استفاد منها لدى تنفيذ الجريمة. وأضافت الصحيفة، استناذا لنتائج التحقيق، أن ألتينتاش وصل إلى مكان الجريمة قبل يوم من افتتاح معرض الصور، وتمكن من الدخول دون المرور ببوابة الكشف عن المعادن والأسلحة، بعد أن عرض على حراس المركز هوية انتسابه لجهاز الشرطة التي كانت بحوزته. وفي اليوم التالي، كرر ألتينتاش تجربته الناجحة، ودخل المركز دون أن يخضع لإجراءات التفتيش، وهو يحمل مسدسا. واشارت الصحيفة، إلى أنه اشترى بدلة جديدة في الصباح قبل تنفيذ عملية القتل، وكان يرتديها وقت تنفيذ الجريمة.