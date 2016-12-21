التونسي منفذ هجوم برلين كان معروفا لدى الأمن الألماني

أوضح مسؤول ألماني اليوم الأربعاء أن التونسي منفذ الاعتداء بشاحنة في برلين، أنيس عماري، كان من قبل مشتبها به في الإعداد لاعتداء. وتم إبلاغ المركز الألماني لمكافحة الإرهاب عنه.

وصرح وزير داخلية نوردراين وستفالن، رالف ييغر أن الشرطة القضائية في هذه الولاية التي تقع غرب ألمانيا، حيث أقام أنيس عماري، أن الشرطة القضائية في المقاطعة رفعت طلب فتح تحقيق إلى النيابة الفدرالية الالمانية، لوجود شبهات في التحضير لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة.

وأضاف أن النيابة العامة في برلين كلفت بالتحقيق من دون أن تقدم تفاصيل حول طبيعة الشبهات المتعلقة بالشاب التونسي. كما صرّح رالف ييغر أن الشاب التونسي كان على اتصال مع متشددين إسلاميين في الولاية وكان معروفا لدى وكالات الأمن الألمانية.

وذكر أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ورفض طلبه في شهر جويلية، وفشلت محاولات ترحيله إلى تونس بسبب عدم وجود أوراق هوية معه وشككت السلطات التونسية فيما إذا كان الرجل من مواطنيها.