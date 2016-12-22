الأمم المتحدة تشكل فريق عمل لمتابعة المسؤولين عن الحرب في سوريا

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، على تشكيل فريق عمل يكلف إعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.

ولقي مشروع القرار الذي أعدته ليشتنشتاين دعم 54 دولة ،وسيكلف فريق العمل جمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا" بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011، أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.

وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.