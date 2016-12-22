مقتل 14 جنديا تركيا إثر اشتباكات في سوريا

قتل 14 جنديا تركيا وأصيب 33 آخرون في 3 هجمات انتحارية نفذها تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأربعاء، في بلدة الباب شمال سوريا، حسبما أعلنه الجيش التركي.

وأضاف ذات المصدر، أن 138 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي لقوا حتفهم خلال الاشتباكات بين الطرفين .وحسبما أفادت به وسائل إعلام تركية عن بيان للجيش، فإن هذه الحصيلة هي الأسوأ التي سجلتها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في أوت، خلال معارك مع الإرهابيين الذين نفذوا 3 عمليات انتحارية بسيارات مفخخة.