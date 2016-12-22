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مقتل 7 أشخاص بعد هجوم شنه عناصر طالبان على منزل نائب برلماني في أفغانستان

  • 22/12/2016
  • النهار أون لاين
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مقتل 7 أشخاص بعد هجوم شنه عناصر طالبان على منزل نائب برلماني في أفغانستان تحميل الملف

قتل 7 أشخاص بينهم طفلان، بعد اقتحام 3 من مسلحي حركة طالبان منزل عضو بالبرلمان الأفغاني في العاصمة الأفغانية كابول الليلة الماضية، حسبما افادت به وسائل إعلام أفغانية.

وكشف مصدر أمني أفغاني، أن قوات الأمن تمكنت من تصفية المهاجمين الثلاثة. ليضيف المصدر، أن البرلماني مير والي، الذي يمثل إقليم هلمند الجنوبي، تمكن من الفرار من المنزل بعد إصابته بجروح طفيفة. واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت أنها نفذته فى الوقت الذي تجمع فيه عدد من الشخصيات العسكرية المهمة وخاصة من القادة العسكريين من هلمند لحضور اجتماع مهم.

 

 

 

 

 

 

موضوع : مقتل 7 أشخاص بعد هجوم شنه عناصر طالبان على منزل نائب برلماني في أفغانستان
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