إعادة فتح سوق الميلاد في برلين بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفه

بعد مرور يومين على الهجوم الإرهابي الدي استهدف سوق الميلاد بوسط برلين، وخلف مقتل 12 شخصا، قررت الشركات المكلفة بإدارة السوق إعادة فتح أبوابه بالتنسيق مع الشرطة.

وقالت شركتا "شوستيلفبرفاند" و"ايه جي سيتي" في بيان مشترك، إنه ورغم الأحداث المأساوية سيتم إعادة فتح السوق الواقع في وسط برلين اليوم الخميس، بعدما قامت الشرطة بتمشيط المكان. وأوضحت أن القرار اتخذ بتنسيق وثيق مع السلطات، مضيفة أنه احتراما لذكرى الضحايا ستوقف الموسيقى والإنارة، وسيتم وضع لوحتين تذكاريتين تخليدا لأرواح الضحايا، وأضاف البيان أن قرار إعادة فتح السوق لم يكن سهلا في مثل هذا الوضع .وللتذكر، فقد اقتحمت شاحنة مساء الإثنين الماضي، سوق أعياد الميلاد، في اعتداء تبناه تنظيم داعش الإرهابي ويشتبه بأن التونسي أنيس العامري هو من كان وراء تنفيذه.