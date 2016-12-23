ترامب يختار كبيرة مساعديه كيليان كونواي لشغل منصب مستشارة الرئيس

عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، كبيرة مساعديه كيليان كونواي كمستشارة للرئيس وهو منصب رفيع في البيت الأبيض لا يتم شغله بشكل دائم.

وقال ترامب المتواجد في منتجعه "مار أيه لاغو " في فلوريدا إن "كيليان كونواي مستشارة موثوقة وخبيرة إستراتيجية لعبت دورا حاسما في فوزي بالانتخابات وهي داعمة قوية ودؤوبة لبرنامجي ولديها رؤى مذهلة حول كيفية توصيل رسالتنا بصورة فعالة".

بدورها قالت كونواي "إنني أشعر بالتواضع ويشرفني أن ألعب دورا في المساعدة على تحويل الحركة التي يقودها إلى برنامج عمل حقيقي يقوم على الأعمال والنتائج". وقال الفريق الانتقالي لترامب في بيان إن كونواي سوف "تواصل دورها كمستشارة مقربة من الرئيس وستعمل مع القيادات العليا على تمرير وتنفيذ الإجراءات الأولويات التشريعية للإدارة بصورة فعالة". ومستشار الرئيس هو منصب رفيع المستوى تم إنشاؤه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون واختلفت مهام المنصب من رئيس لآخر وكثيرا ما بقي شاغرا. وآخر من شغل منصب مستشار الرئيس كان جون بودستا والذي غادره في عام 2015. وكان ترامب قد اختار في وقت سابق ستيفن بانون ليشغل منصب كبير مستشاريه.