اعتقال شخصين خططا لهجوم إرهابي على مركز تجاري في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا حسبما أفاد به مصدر أمني ألماني.

وأضاف ذات المصدر في بيان اليوم الجمعة، أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو. و أشارت الشرطة، إلى أن المحققين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم، وإذا كان هناك آخرون متورطون لتنفيذه، مضيفة أن المركز التجاري المستهدف هو سنترو"أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد. يأتي هذا التوقيف بعد 3 أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم "داعش" الارهابي.