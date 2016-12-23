تركيا تعتقل زميل قاتل السفير الروسي

إعتقال قوات الأمن التركية، أمس الخميس، أحد زملاء قاتل السفير الروسي أندريه كارلوف بأنقرة، في إطار التحقيق في حادثة إغتيال السفير الروسي.

ونقل موقع "تركيا بوست" الإخباري، عن مصادر أمنية قولها، إن زميل قاتل السفير تم إعتقاله في اسطنبول، بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة أنقرة العامة في عملية الاغتيال. وأوضح ذات المصدر، أن الموقوف الذي لم تفصح عن اسمه، كان يعمل في نفس الشعبة مع قاتل السفير الروسي، وتم فصله بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة. وأشارت المصادر الأمنية، أنه تم العثور في هاتف على تطبيق "ByLock"ّ لتبادل الرسائل المشفرة، الذي يستعمله عناصر منظمة فتح الله غولن لتبادل الرسائل.