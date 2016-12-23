أستراليا تحبط مخططا إرهابيا

اعتقلت الشرطة الأسترالية، 7 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في وسط مدنية ملبورن، خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.

وقال مسؤول الشرطة في مدينة فكتوريا، غراهام آشتون، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط مؤامرة إرهابية، إثر توقيف 7 أشخاص كانوا يخططون لارتكاب إعتداءات في وسط ملبورن يوم عيد الميلاد. وأضاف، أن الأشخاص المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في ملبورن، مثل محطة القطارات وساحة الاتحاد وكاتدرائية سانت بول، بمتفجرات وأسلحة نارية وسكاكين.