العثور على بصمات التونسي أنيس عماري في الشاحنة السوداء

عثرت الشرطة الألمانية، على بصمات التونسي أنيس عماري المشتبه بتورطه في اعتداء برلين، مما يرجح أن يكون هو منفذ الهجوم، وفق ما أعلن عليه وزير الداخلية الألماني أمس الخميس.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أنه تم العثور على بصمات المشتبه به التونسي أنيس العامري في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم على سوق للميلاد في برلين، لافتا إلى أن الأدلة تشير إلى "احتمال كبير أن يكون المشتبه به هو منفذ الهجوم" الذي وقع الاثنين المنصرم، مضيفا أنه "تم العثور على بصمات العامري في مقصورة القيادة في الشاحنة".

وأضاف دي ميزير، "نستطيع أن نعلن اليوم أن هناك مؤشرات إضافية ترجح أن المشتبه به هو فعلا منفذ" الهجوم الذي خلف 12 قتيلا وعشرات الجرحى. وأشار، إلى أنه بالإضافة إلى البصمات التي عثرعليها، هناك عناصرإضافية تعزز فرضية أن العامري اقتحم بالشاحنة الأكشاك الخشبية للسوق في برلين.