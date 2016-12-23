اعتقال 31 شخصا يشتبه في صلتهم بداعش بتركيا

اعتقلت قوات الأمن التركية، 31 من 41 مشتبها في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقد أمرت النيابة التركية بتوقيفهم في إطار التحقيقات بأنشطة تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف ذات المصدر، أن المداهمات جرت في أماكن إقامة المشتبه بهم صباح اليوم الجمعة.وكشف المصدر، أن قوات الأمن نفذت عمليات تفتيش وتمت مصادرة أمتعة شخصية وأدلة محتملة أخرى. ولم يتسن القبض على 10 أشخاص آخرين مشتبه بهم ولايزال البحث عنهم جاري.