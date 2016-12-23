بالصور... مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين بميلانو الإيطالية

أكدت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، مقتل التونسي أنيس عماري المشتبه بتورطه في إعتداء برلين بألمانيا.

ونقلت وكالات إعلامية، عن مصادر أمنية، قولها، إن القضاء على المشتبه فيه تم خلال تبادل لإطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية. وكانت السلطات الألمانية، في وقت سابق، قد كشفت هوية التونسي أنيس عماري، البالغ من العمر 24 سنة، وقالت إنه يقف وراء الهجوم على سوق للميلاد في برلين، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. كما عثرت أمس الخميس قوات الأمن على بصمات المشتبه به في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم، مما يرجح أن يكون هو منفذ الهجوم.