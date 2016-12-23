فرنسا تحشد أكثر من 91 ألفا من قوات الأمن والجيش لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، اليوم الجمعة، أن أكثر من 91 ألفا من قوات الشرطة والدرك والجيش سيقومون بتأمين فرنسا خلال احتفالات عيد الميلاد ونهاية العام.

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية خلال تفقده محطة قطار باريس "غار دو ليون" اليوم، حيث التقى بعدد من رجال الشرطة للاطمئنان على التدابير الأمنية في المناطق الحساسة. وأكد وزير الداخلية أن فرنسا وفرت إمكانات غير مسبوقة لمجابهة المستوى المرتفع للتهديد الارهابي. بخصوص إذا كان سيتم تعزيز إجراءات الأمن بعد هجوم برلين الإرهابي، قال وزير الداخلية، إن المسألة لا تتعلق بتعزيز التدابير بل بتقييم المخاطر يوميا وتوفير الامكانات اللازمة لمواجهتها و متابعة استخدامها على النحو الأمثل.