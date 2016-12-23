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بلجيكا تقضي بالسجن على 12 متهما بتجنيد مسلحين لسوريا

  • 23/12/2016
  • خودي صديق
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بلجيكا تقضي بالسجن على 12 متهما بتجنيد مسلحين لسوريا تحميل الملف

أصدرت المحكمة الجنائية البلجيكية في بروغ "أحكاما على 12 شخصا من الشيشان يعيشون في منطقة البلدة الساحلية أوستند، بالسجن لمدد تتراوح بين 15 شهرا إلى 10 سنوات، بتهمة تجنيد مسلحين إلى سوريا.

وذكرت قناة ” إر تي إل”، أن الحكم على متزعمي الجماعة الإجرامية "شاليل.م" و"رسلان. د" بالسجن 10 و8 أعوام على التوالي. 

وتشهد بلجيكا مستوى إنذار أمني من الدرجة الثالثة على سلم من أربع ما يعكس تهديدا ممكنا. وفي 22 مارس، تعرضت بروكسل لاعتداء مزدوج تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي أدى إلى مقتل 32 شخصًا في المطار ومحطة للمترو.

موضوع : بلجيكا تقضي بالسجن على 12 متهما بتجنيد مسلحين لسوريا
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