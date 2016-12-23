بوتين.. إدارة أوباما تحاول جعل روسيا "كبش فداء" لفشل الديمقراطيين في الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة ان الادارة الامريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته أرادت جعل روسيا "كبش فداء" لفشل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

وصرح الرئيس بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقد نهاية كل عام في موسكو بأن "الديمقراطيين الامريكيين خسروا ليس فقط السباق الرئاسي ولكن أيضا مجلسي البرلمان".

أدلى الرئيس الروسي بذلك ردا على سؤال بشأن مزاعم امريكية بشأن تورط روسيا في عمليات قرصنة اثناء الانتخابات الرئاسية. وقال الرئيس بوتين "يحاول الفاشلون دائما البحث عن اخرين لاتهامهم باخطائهم مضيفا ان إدارة أوباما بقيامها بذلك تحط من قدرها.

من جهة آخرى قال الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي السنوي أن أنظمة الدفاع النووي الصاروخية أكثر فعالية من الأمريكية وأن القوات المسلحة الروسية أقوى من أي معتد محتمل.

وتعليقا على التغريدة الأخيرة لنظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الحاجة لتعزيز القدرة النووية للولايات المتحدة قال بوتين أنه مندهش بشأن محاولة البعض في الادارة الأمريكية الحالية برهنة أن القوات المسلحة الأمريكية الأقوى عالميا.

وأضاف "لا أحد يجادل بشأن ذلك واذا دخل أحد في سباق تسليح فلن يكون روسيا" وتابع أن روسيا ستواصل تعزيز ثالوثها النووي مجموعة من الأسلحة المتقدمة تتألف من صواريخ باليستية عابرة للقارات وقاذفات استراتيجية وصواريخ باليستية تطلق من غواصات ما يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على أمن البلاد.