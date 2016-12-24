وكالات فيدرالية أمريكية تحذر من احتمال استهداف داعش لكنائس خلال العطلات

حذرت الوكالات الفيدرالية الأمريكية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، من احتمال قيام أتباع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" باستهداف كنائس خلال موسم العطلات بعد نشر مواقع الكترونية موالية للتنظيم قائمة بأسماء الكنائس الموجودة في البلاد.

وذكرت نشرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن التنظيم الارهابي يواصل "إصدار دعوات لشن هجمات على التجمعات في العطلات بما في ذلك استهداف الكنائس". و لكن ليس هناك أية تهديدات محددة وذات مصداقية معروفة وفقا للنشرة التي تم إرسالها إلى وكالات إنفاذ القانون والشركات الأمنية الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن التحذير الذي يصف أيضا العلامات المختلفة التي يتعين أن تكون هيئات إنفاذ القانون على علم بها عند ملاحظة أي نشاط مشبوه قد وسع من قائمة المواقع التي سبق أن تم تحذيرها في الماضي من احتمال تعرضها للاستهداف كالمراكز العسكرية والتابعة لهيئات إنفاذ القانون خلال أيام العطلات.