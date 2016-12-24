14 قتيلا بعد سقوط حافلة من منحدر جبلي في ماليزيا

قتل 14 شخصا وصيب 16 آخرون، اليوم السبت، بعد سقوط حافلة لنقل المسافرين من منحدر جبلي بجنوب ماليزيا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية.

وأضافت، أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة من جوهور بارو إلى كوالالمبور على الطريق السريع الرابط بين الشمال والجنوب في مدينة جوهور، مشيرة أنه أسوأ حادث تتعرض له حافلة منذ الحادث الذي وقع عام 2013 وخلف 37 قتيلا. وأوضح ذات المصدر، أن السلطات الماليزية لم تحقق بعد من هوية الضحايا، مرجحة أن من بين المصابين ماليزيون وأجانب من سنغافورة وميانمار. ولم يعرف بعد سبب انزلاق الحافلة على الطريق.