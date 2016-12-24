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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن

  • 24/12/2016
  • النهار اون لاين
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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن تحميل الملف

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن، نظرا لتدهور الأوضاع الامنية في البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه على المواطنين الأمريكين تجنب السفر إلى مصر خاصة إلى الأماكن السياحية منها الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيح، بسبب التهديددات الإرهابية في البلاد. كما حذرت الوزارة في بيانها مواطنيها من السفر إلى الأردن، قائلات "تذكر الوزارة المواطنين الأمريكيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأمريكيين والغربيين في الأردن". ويأتي هذا التحذير على خلفية التفجيرات الأخيرة التي وقعت هذا الشهر في مصر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى مقتل نحو 12 شخصا بينهم سائحة كندية بهجومين لإرهابيين هذا الأسبوع في مدينة الكرك بجنوب الأردن.

موضوع : أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن
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