الجيش التركي يقضي على 68 داعشيا بشمال سوريا

تمكن الجيش التركي، من القضاء على 68 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بشمال سوريا، وذلك في إطار عماية درع الفرات.

وأوضح بيان صادر عن الجيش التركي، أن العملية العسكرية التي تجرها بمساندة الجيش السوري الحر وبدعم جوي وبري، مستمرة لإستعادة مدينة الباب بريف حلب من قبضة تنظيم داعش. وأضاف، أن الجيش السوري الحر دخل في اشتباكات ضد عناصر التنظيم، ما أسفر عن مقتل 38 إرهابيا، ومقتل جنديان وإصابة آخر بجروح. وأشار نفس المصدر، إلى أن الجيش التركي قصف 141 موقعا تابعا لتنظيم داعش في المدينة بالأسلحة الثقيلة. كما قصف سلاح الجو التركي 6 مواقع للتنظيم، ما أسفر عن تدمير 3 مقرات للإرهابيين و3 سيارة مفخخة فضلا عن مقتل 30 إرهابيا.