أمريكا تعتقل مواطنا خطط لتنفيذ هجوم باسم تنظيم داعش

اعتقلت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي بإسم تنظيم داعش الإرهابي في ولاية أريزونا.

وذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي"، أن المتهم يدعى ديريك ريموند تومسون، ويبلغ من العمر 30 عاما وأنه من فينيكس. وأضاف، استناذا لوثائق قدمت لمحكمة الولاية، أن المواطن يواجه اتهامان بارتكاب جنايتين، وهما مساعدة تنظيم إرهابي وإساءة التصرف فيما يتعلق بالسلاح، وهو اتهام بني على أساس أفعال قام بها منذ جويلية 2014 على الأقل. وأوضحت ذات المصادر، أن ضابط في المخابرات وخلال عملية أمنية في الولاية تمكنوا من القبض على المتهم، المعروف باسم أبو طالب الأميركي، وتم نقله إلى سجن في منطقة ماريكوبا. وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي، إلى أن السبب وراء توقيف المتهم ، هو محاولته شراء سلاح نصف آلي عبر الإنترنت في جانفي 2015، على الرغم من عدم السماح له قانونا بالحصول على سلاح بسبب إدانته في جناية سابقة، مرجحة أنه كان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي بستعمال هذا السلاح. كما يتهمه مكتب التحقيقات الاتحادي بدخول إلى مواقع إلكترونية مرتبطة بداعش.