هذا ما قاله أوباما حول ترشحه لولاية ثالثة

صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه "واثق" من فوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة، مؤكداًأن الأمريكيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي لخلافته في البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات أوباما في مقابلة بثها موقع "ذي إكس فايلز" المشترك بين شبكة "سي إن إن" الإخبارية وجامعة شيكاغو.

وقال أوباما الذي تنتهي ولايته الثانية بعد أقل من ثلاثة أسابيع، إنه يؤمن بأن الأميركيين لا يزالون يؤيدون رؤيته التقدمية رغم أنهم صوتوا لترامب، نقيضه السياسي. وقال: "أنا واثق بهذه الرؤية لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد غالبية الأميركيين وراء هذه الرؤية".