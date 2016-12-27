انتشال ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة والعثور على الصندوقين الأسودين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين، عن انتشال 80 جثة من ضحايا الطائرة الروسية تو 154 التي سقطت في البحر الأسود يوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا العثور على ذيل الطائرة، الذي يحتوى على الصندوقين الأسودين للطائرة، وجزء من محرك في موقع سقوطها، بحسب وكالة انترفاكس.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن سقوط الطائرة تو-154 أمس في البحر الأسود بعد إقلاعها من مدينة سوتشي جنوب روسيا، وعلى متنها 84 راكبا و9 من أفراد الطاقم، في طريقها إلى سوريا.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء سقوط الطائرة، غير أن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف قال في وقت سابق الإثنين، إن التحقيق في كارثة الطائرة يركز على فرضيتي العطل الفني وخطأ الطاقم.