وزير دفاع إسرائيل يدعو 600 ألف يهودي إلى مغادرة فرنسا .. هذه هي وجهتهم

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الإثنين ، يهود فرنسا لمغادرتها، ردا على قرار باريس عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف الشهر المقبل، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقد أعلنت إسرائيل مرارا في الأشهر الماضية عن قرارها عدم المشاركة في المؤتمر، الذي سيعقد في الخامس عشر من جانفي المقبل بمشاركة 70 دولة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ليبرمان قوله في اجتماع لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الذي يتزعمه: "ربما هذا هو الوقت المناسب للقول ليهود فرنسا: هذا ليس بلدكم، هذه ليست أرضكم، اتركوا فرنسا وتعالوا إلى إسرائيل، هذا هو الرد الوحيد على هذه المؤامرة".

وأضاف: "نقول لهم إذا ما أردتم أن تبقوا يهودا، وأن تحافظوا على أبنائكم وأحفادكم يهودا، فعليكم أن تغادروا فرنسا وأن تهاجروا إلى إسرائيل".