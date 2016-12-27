15 مصابا بعد انزلاق طائرة على مدرج بغرب الهند

أصيب 15 راكبا على الأقل بجروح، خلال إجلاء طائرة ركاب كانت تقل أكثر من 150 شخصا، بعد انزلاقها عن المدرج أثناء عملية إقلاعها في المطار الدولي بولاية غوا غرب الهند اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في وقع مبكر من صباح اليوم، عندما كانت طائرة تابعة لشركة طيران "جيت إيرويز" الخاصة والتي وصلت من دبي ومتجهة إلى مومباي على وشك الإقلاع من مطار دابوليم في غوا. ومع قيام الطيارين بإلغاء عملية الإقلاع دارت الطائرة حول نفسها دورة كاملة بمقدار 360 درجة. وفي بيان، قالت الشركة إن طائرة رحلتها "9 دبليو 2374" المتوجهة من غوا إلى مومباي، انحرفت عن المدرج أثناء الاستعداد للإقلاع. وأضافت، أنه " تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان وقد أصيب عدد قليل من الركاب بجروح أثناء عملية الإجلاء، حيث يجري التنسيق لتقديم المساعدة الطبية من قبل فريق جيت إيرويز وسلطات المطار". وقال مسؤول بارز في مجال الطيران، إن إدارة الطيران المدني الهندية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.