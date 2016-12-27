مقتل 23 شخصا إثر تناولهم لكحول سام في باكستان

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم إثر تناولهم لكحول سام في بلدة "توبا تيك سينغ" بوسط باكستان، حسبما أعلنت عنه الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر إعلام باكستانية، أن نحو 16 شخصا مازالوا يخضعون للعلاج في المستشفى، بينما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته. يذكر، أنه بالرغم من وجود مصانع قانونية لتصنيع الكحول في باكستان، إلا أن القانون يحظر بيع المشروبات الكحولية للمسلمين، كما تفرض الحكومة قيودا صارمة على استهلاكها من قبل الأقليات والأجانب ما يضطر البعض إلى اللجوء إلى المصانع غير القانونية لاقتناء هذا المشروب والذي عادة ما يتبب في حالات تسمم في باكستان.