اختفاء طائرة على متنها 3 ركاب في أمريكا

اختفت طائرة استكشافية على متنها 3 أشخاص في متنزه جبال غريت سموكي بالقرب من ولاية تينيسي الأمريكية، حسبما أفادت به وسائل إعلام أمريكية .

وكشف ذات المصدر، أن السلطات المختصة بدأت بعمليات البحث عن الطائرة الخاصة "Civil Air Patrol" في المتنزهات الكبيرة، ويرجح أن الطائرة تحطمت في الجزأ الأوسط من الحديقة. هذا ونقلت تقارير أمريكية، عدم توفر تفاصيل كافية عن الطائرة المفقودة، في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أنه لا توجد أ ي معلومات أو براهين تدل على أن الطائرة تحطمت في تلك المنطقة.