الرئيسية أخبار عالمية محاكمة 29 شرطيا بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب بتركيا

محاكمة 29 شرطيا بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب بتركيا

  • 27/12/2016
  • فتيحة القدوي
  • 3040
  • 0
محاكمة 29 شرطيا بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب بتركيا تحميل الملف

شرعت محكمة تركية بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 29 شرطيا لإتهامهم بالمشاركة في محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15جويلية الماضي، بهدف الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن بين المتهمين 21 شخصا، يواجهون أحكام بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة قلب نظام الحكم أو منعه من تأدية واجباته". في حين أن الـ 8 الآخرين، محكوم عليهم بـ 15عاما سجن بتهمة "الإنتماء لمنظمة إرهابية مسلحة". وبعد 5 أشهر من محاولة الإنقلاب، جرت محاكمات في مدن تركية من بينها التي جرت الإثنين في دينيزلي في جنوب غرب تركيا وإستدعي فيها 60 شخصا للإدلاء بشهاداتهموللإشارة، خلفت محاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 جويلية الماضي، نحو 270 قتيلا و2000 جريحوتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في مدينة بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

موضوع : محاكمة 29 شرطيا بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب بتركيا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: