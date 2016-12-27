محاكمة 29 شرطيا بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب بتركيا

شرعت محكمة تركية بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 29 شرطيا لإتهامهم بالمشاركة في محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15جويلية الماضي، بهدف الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن بين المتهمين 21 شخصا، يواجهون أحكام بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة قلب نظام الحكم أو منعه من تأدية واجباته". في حين أن الـ 8 الآخرين، محكوم عليهم بـ 15عاما سجن بتهمة "الإنتماء لمنظمة إرهابية مسلحة". وبعد 5 أشهر من محاولة الإنقلاب، جرت محاكمات في مدن تركية من بينها التي جرت الإثنين في دينيزلي في جنوب غرب تركيا وإستدعي فيها 60 شخصا للإدلاء بشهاداتهم. وللإشارة، خلفت محاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 جويلية الماضي، نحو 270 قتيلا و2000 جريح. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في مدينة بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.