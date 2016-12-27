تركيا تفرض حظرا إعلاميا حول التحقيق في مقتل السفير الروسي

فرضت محكمة تركيا حظرا إعلاميا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، بحسب ما صرّح الإعلام الرسمي اليوم.

ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بثّ صور عملية الإغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول. ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة، وجاء في الحكم أنّ مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أنّ تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي، وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق حسب نفس المصدر.

ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر الماضي، ولكنّه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة "حرييت" التركية مقابلة مطوّلة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش. وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير و. أنّ شقيقها تعرض لغسيل دماغ أثناء التحاقه بكلية الشرطة في أزمير.وفي السنوات الاخيرة فرضت السلطات التركية مرارا حظرا إعلاميا على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.