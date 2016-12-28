رئيس رومانيا يرفض تعيين أول مسلمة رئيسة للوزراء والسبب

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس الوزراء الثلاثاء ،مما أثار غضب الحزب صاحب التوجهات اليسارية الفائز بالانتخابات العامة قبل أسبوعين.

ورشح الحزب لرئاسة الوزراء سيفيل شهيدة المقربة من ليفيو دراجنيا صاحب النفوذ السياسي القوي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لكن جرى استبعاده من الترشيح بسبب إدانة جنائية تخص قضية تزوير في استفتاء عام 2012.

وشهيدة البالغة من العمر 52 عاما من مسلمي رومانيا البالغ عددهم 65 ألفا ومقربة من دراجنيا الذي شهد على زواجها في 2011 من مستشار سابق سوري المولد بوزارة الزراعة.

وقال الرئيس للصحفيين "درست الإيجابيات والسلبيات بعناية وقررت عدم تعيين السيدة سيفيل شهيدة، وبناء على ذلك أدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين إلى طرح مرشح آخر".وقال دراجنيا إنه "ذهل" من قرار الرئيس.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس" لم يفصح عن الأسباب الحقيقية التي دعته لرفض ترشيح شهيددة، ولكن مصادر رجحت ذلك بسبب خلفيات زوجها السوري .

وبمقدور البرلمان أن يبدأ إجراء لمساءلة الرئيس لكنه إجراء معقد وطويل وسيحتاج قرارا استشاريا من المحكمة الدستورية واستفتاء عاما.