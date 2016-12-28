أول طيارة أفغانية تطلب اللجوء في الولايات المتحدة وتتهم بالخيانة

طلبت أول طيارة أفغانية اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ما أثار جدلا وطنيا بشأن وضع حقوق النساء في هذا البلد .

أثارت أنباء عن طلب أول امرأة طيارة أفغانية اللجوء في الولايات المتحدة جدلا وطنيا حول انعدام الأمن وحقوق النساء وهجرة الشباب. حيث كان مقررا أن تعود نيلوفر رحماني البالغة من العمر 25 عاما إلى بلادها الأسبوع الماضي بعد دورة تدريبية من 155 شهرا مع القوات الجوية الأمريكية.

ولكن عشية رحيلها، أعلنت أنها لا تريد العودة خشية على سلامتها فأثارت موجة من الانتقادات بتهمة "الخيانة" في أفغانستان وتعاطفا من بعض الناشطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانيش الاثنين إن "ما قالته في الولايات المتحدة غير مسؤول وغير منتظر منها. كان ينبغي أن تكون قدوة لغيرها من شباب أفغانستان. لقد خانت بلادها. هذا معيب".