مقتل وإصابة 42 شخصا بعد خروج قطار عن سكته في الهند

لقي شخصان على الأقل حتفهم وأصيب 40 آخرون، اليوم الأربعاء، بعد خروج قطار سريع عن سكته الحديدية بشمال الهند.

وقالت وسائل الإعلام الهندية، أن الحادث ناجم عن خروج 15 عربة من عربات القطار عن سكتهم بمنطقة كانبور بمدينة اوتار براديش الواقعة بشمال البلاد، ما أسفر عن إصابة 40 شخصا ومقتل إثنين على الأقل. وأضاف، أن فرق الإنقاد تنقلت إلى مكان الحادث، بينما لم تذكر أسباب التي أدت لوقوع هذا الحادث. وفي هذا الصدد، صرح وزير السكك الحديدية الهندي سوريش برابهو، أنه "يراقب الوضع شخصيا" وأصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بضمان مواصلة عمليه البحث والإنقاذ، وكتب في تغريدة على تويتر "سيتم إجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب الحادث". وللإشارة، وقع حادث مماثل بمنطقة ديهات غربي الهند، حيث خرجت 14 عربة من عربات القطار عن سكتهم، ما أدى إلى مقتل 140 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين.