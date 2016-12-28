السعودية وتركيا تؤسّسان شركة للصناعات الدفاعية المتطورة

أسست شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، مع شركة "تقنية" السعودية للتنمية والاستثمار التقني، شركة مشتركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان فإن رأسمال الشركة يبلغ 6 مليون دولار، وأن إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت أمس الثلاثاء. وأضاف البيان أن الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات. للإشارة تأسست شركة "أسيلسان"، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.