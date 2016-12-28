انفجار يهز العاصمة الأفغانية ويخلف ضحايا

تسبب انفجار بطريق مزدحم في المنطقة الغربية من العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء في سقوط ضحايا حسبما أفادت مصادر محلية.

وذكرت الشرطة أن "الانفجار وقع قرب مسجد في محلية داشت- إي- بارتشي في حوالي ال09:00 صباحا بالتوقيت المحلي وشوهد دخان كثيف يتصاعد فوق المكان". وصرح مصدر بالشرطة قرب موقع الحادث قائلا "لقد لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء الانفجار. هذه هي المعلومات الأولية وسيتم إصدار مزيد من التفاصيل في وقت لاحق حيث مازال التحقيق جاريا في الحادث". وقال شاهد عيان إن قوات الأمن طوقت مكان الحادث فيما قامت عربات إسعاف وسيارات مدنية بنقل الضحايا إلى مستشفيات مجاورة. وعرضت القنوات التليفزيونية المحلية لقطات للمباني والسيارات التي تعرضت لتلفيات في موقع الانفجار. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.