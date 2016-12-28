الكشف عن سبب محتمل لوقوع الطائرة الروسية

كشفت النتائج الأولية للتحقيقات في حادث وقوع الطائرة العسكرية الروسية في البحر الأسود قبل أيام، بأنّ معلومات الصندوق الأسود الأساسي تدل على احتمال تحطم الطائرة بسبب حدوث عطل في أحد جناحي الطائرة هو السبب الأرجح للكارثة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق في أسباب وقوع الحادث، حسب موقع روسيا اليوم، إنّ الصندوق الأسود الخاص بتسجيل كل المعلومات اللازمة عن الرحلة وعمل مختلف أنظمة الطائرة، رصد فشل نظام تحريك القلابات الخلفية للطائرة والتي تعطي قوة رفع إضافية لجناحي الطائرة لدى إقلاعها.

وأوضح المصدر أن قائد الطائرة حاول السيطرة على الوضع ووجه مقدمتها إلى الأعلى بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تعقيد الوضع. ونقل الموقع عن شاهد عيان رأى الطائرة وهي تسقط في الماء قوله "كان الأمر أشبه بدراجة نارية على العجلة الخلفية".وأشارت الصحيفة إلى أن حدوث عطل في قلابات الطائرة لا يعتبر كارثة، وأنّ الطيارين يتدربون بانتظام على معالجة مثل هذه الحوادث بإستخدام أجهزة التدريب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تفريغ معلومات الصندوق الأسود الأساسي سمح بتحديد مجال الأسباب المحتملة للكارثة الجوية، مؤكدة في ذات الوقت أنّ لجنة التحقيق الحكومية ستعلن عن النتائج النهائية للتحقيق فقط بعد دراسة كافة العوامل المحتملة.يذكر أّنّ طائرة "توبوليف-154"، التي كان على متنها 92 شخصا، تحطمت فجر الأحد الماضي بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، وهي في طريقها إلى مدينة اللاذقية السورية