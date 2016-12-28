انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

تمكن الغواصون المشاركون في عملية البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود، من انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة في البحر الأسود والعديد من قطع هيكل الطائرة وأمتعة ضحاياه، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لدائرة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار الأربعاء، أن الغواصين المشاركين في عملية البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود نفذوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة أكثر من 30 عملية غوص للبحث عن حطام الطائرة وانتشالها.وكشف ذات المصدر، أن الغواصين تمكنوا خلال هذه العمليات من انتشال الكثير من أجزاء هيكل الطائرة إضافة إلى وثائق وأمتعة ضحايا الحادث المأساوي. يذكر، أن أكثر من 3.6 آلاف شخص يشاركون بعملية البحث في موقع سقوط الطائرة قرب سواحل مدينة. سوتشي ، وذلك باستخدام 45 سفينة بحرية وكذلك زوارق تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.وكانت طائرة "تو- 154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد تحطمت الأحد الماضي، قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار المدينة نفسها.