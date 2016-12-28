فرنسا تعتقل شخصا للإشتباه قي تخطيطه لهجوما إرهابيا ليلة رأس السنة

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء، في جنوب غرب البلاد رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم إرهابي في ليلة رأس السنة.

وقال مصدر أمني إن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز أمس الثلاثاء "كان معروفا سابقا لدى الشرطة".وأضاف أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا يوم الثلاثاء في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز.

وعززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.