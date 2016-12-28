اعتقال تونسي يشتبه في صلته بهجوم برلين

اعتقلت الشرطة الألمانية تونسيا في العاصمة برلين يشتبه في صلته بالتونسي أنيس العمري المتهم بتنفيذ هجوم الدهس في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين حسبما أفادت به وسائل إعلام ألمانية .

وكشف ذات المصدر،أن عملية اعتقال هذا التونسي البالغ من العمر أربعين سنة تمت صبيحة اليوم الأربعاء. وأشار الادعاء الألماني، إلى أن العمري كان قد سجل رقم هاتف الرجل الذي اعتقلته الشرطة الألملنية اليوم على هاتفه النقال وأن التحقيقات الأخرى تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الرجل له صلة بالهجوم .