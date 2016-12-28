اشخاص ينشئون جمعية وهمية بهدف التسلل في منظمة العفو الدولية والتجسس عليها

في حادثة هي الأولى من نوعها، أقدمت جمعية غير حكومية تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، بهدف التسلل في منظمة العفو الدولية، والتجسس عليها.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الجمعية التي تطلق على نفسها "اسم ضحايا لا صوت لهم" المزيفة، كانت تمتكلك كل ما تحتاجه جمعية حقيقية، مقرا بمدينة ليل بشمال فرنسا، وموقعا الكترونيا متطورا وحسابا على تويتر بالإضافة إلى فريق عمل ناجح. كما أعدت أشرطة فيديو لتأكيد وجودها، حيث حصلت على تغطية من قناة الجزيرة القطرية تتحدث فيها عن انجازاتها. وفي هذا الصدد، ساهمت هذه الجمعية رفقة 4 جمعيات أخرى حقيقية في إعداد تقرير حول التجاوزات المرتكبة في حق عمال مهاجرين في قطر يعملون في منشآت مباريات كرة القدم للعام 2022، وبعد الإنتهاء من التقرير تم رفعه إلى منظمة العفو الدولية، والغريب في الأمر أن هذه الجمعية مزيفة، حيث استعملت هذه الحيلة بهدف التغلغل في منظمة العفو الدولية وقرصنة كل حساباتها، وتمكنت شهر أوت المنصرم من الوصول إلى هدفها.