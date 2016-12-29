3 قتلى و3 جرحى في حريق منزل بجنوب إسبانيا

قالت الشرطة الاسبانية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في حريق اندلع اليوم الخميس، في منزل بخيريز دي لا فرونتيرا، بإقليم قادس جنوب إسبانيا. وأوضح المصدر، أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذا الحريق، هم زوجان يبلغان من العمر 60 و52 سنة، وشابة في ال26 من العمر، مشيرا إلى أن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى شرارة كهربائية، تسببت في اندلاع الحريق. وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحريق، الذي به ارتفع عدد حرائق المنازل في جهة الاندلس، إلى عشرة خلال العقد الأخير، والتي راح ضحيتها36 شخصا.