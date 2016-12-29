واشنطن ترحل 35 دبلوماسيا روسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت قرارا بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا منهم موظفين في السفارة الروسية في واشنطن وكذلك قنصلية روسيا في سان فرانسيسكو، حسبما نقلت وكالات الأنباء العالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونير، في بيان رسمي أن وزارة الخارجية الامريكية صنفت 35 مسؤولا روسيا كأشخاص غير مرغوب فيهم نظرا لأعمالهم التي لم تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية أو صفة موظف قنصلي، حيث تم ابلاغ الحكومة الروسية بمنع إمكانية وصول العاملين الروس إلى مجمعين ترفيهين في الولايات المتحدة تمتلكهما الحكومة الروسية.وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمريكية اتخذت هذه الخطوات كجزء من الإجراءات الشاملة التي جاءت ردا على تدخل روسيا في الانتخابات بالولايات المتحدة، وكذلك الملاحقة الممنهجة للدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج، والتي تكاثرت حالاتها في غضون الأعوام الـ4 الأخيرة، وخاصة خلال الأشهر الـ12 الماضية.الجدير بالذكر أنه تم امهال الدبلوماسيين الروس الـ35 المذكورين 72 ساعة لمغادرة أراضي الولايات المتحدة حسب بيان للبيت الأبيض.