اختفاء السفير اليوناني لدى البرازيل

أكدت وزارة الخارجية اليونانية الخميس، اختفاء سفير اليونان لدى البرازيل، كرياكوس أميريديس، منذ يوم الإثنين.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان صحفي أن السفارة في برازيليا أخطرت الأربعاء، عن طريق أسرة السفير أنهم فقدوا الاتصال به منذ يوم الإثنين، عندما زار ريو بمناسبة عطلات أعياد الميلاد، بحسب وكالة الأنباء اليونانية "إيه إم إن إيه".

وقالت الوزارة "بعد الإجراءات الفورية التي أجرتها وزارة الخارجية، طالبت بتعبئة كل السلطات بشكل كامل في البرازيل، التي بدأت التحقيق لجمع مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة".

وأضاف البيان أن "الوزارة، والسفارة اليونانية في برازيليا تراقبان الوضع عن كثب، وستمضي قدما، من خلال التعاون الوثيق مع السلطات البرازيلية، في جميع الإجراءات اللازمة".