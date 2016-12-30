الجيش الروسي يساند نظيره التركي في محاربة داعش بسوريا

أرسل الجيش الروسي طائراته الحربية لمساندة الجيش التركي، ضمن عملية درع الفرات، في محاربة تنظيم داعش الإرهابي بشمال سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان له، اليوم الجمعة، أن الطائرة الحربية الروسية شاركت في المعارك ضد عناصر تنظيم داعش في محيط مدينة الباب شمال سوريا. وأضاف، أن الطائرة الروسية وجهت 3 ضربات على مواقع داعش في محيط الباب وفي مناطق جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 إرهابيا. وأشار البيان، إلى ان سلاح الجو التركي نفذ عدة غارات في الباب وقرية الدغلباش، ما أسفر عن تدمير 17 هدفا لداعش وتصفية 26 إرهابيا. وللإشارة، جاءت هذه الضربات الروسية بعد الإعلان عن دخول الهدنة في سوريا حيز التنفيذ، مع استثناء تنظيمي داعش والنصرة من وقف إطلاق النار، حيث تتولى روسيا وتركيا مسؤولية الرقابة على التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.