مقتل 6 أشخاص بعد حادث انهيار منجم للفحم في الهند

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون فيما لا يزال 40 من زملائهم محاصرين إثر حادث انهيار وقع داخل أحد مناجم الفحم بولاية جهارخاند الواقعة شمال شرق الهند.

وقال ضابط في الشرطة الهندية، أن الحادث وقع ليلة أمس الخميس، عندما انهارت كومة ضخمة من نفايات الفحم داخل منجم "لالماتيا" بموقع بهاريا بهوريا بولاية جهارخلند الذي تديره شركة إيسترن كولفيلدز لإنتاج الفحم التابعة للدولة، ما أسفر عن مقتل 6 عمال حتى الآن وإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطيرة جدا. وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات الأولية تفيد بأن نحو 40 عاملا مازالوا محاصرين بالإضافة إلى حوالي 70 مركبة وآلية تشارك عادة في عمليات استخراج الفحم في ذلك الموقع. وأضاف أن الشرطة الهندية وفرق الإنقاذ تبذل جهودا كبيرة في محاولة للوصول إلى الأشخاص المحاصرين بسبب الضباب الكثيف الذي يعم المنطقة. مؤكدا أنه ستتم الاستعانة بمعدات وتجهيزات لوجيستية خاصة خلال عمليات الإغاثة بالنظر إلى طبيعة موقع الحادث. وأشار ضابط الشرطة إلى أن السلطات المختصة أمرت بفتح تحقيق معمق للكشف عن الملابسات الحقيقية للانهيار الذي وقع داخل المنجم.