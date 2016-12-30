العثور على جثة السفير اليوناني لدى البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية أمس الخميس، العثور على جثة يرجح أنها للسفير اليوناني لدى البرازيل كيرياكوس أميريديس متفحمة داخل سيارته.

عثرت الشرطة البرازيلية أمس الخميس، على سيارة مطابقة لمواصفات ولوحة تسجيل سيارة كان يقودها أمير يديس، أول أمس، في نوفا إيجواكو عند منطقة مترو ريو. وتعمل شرطة ريو حاليا على فحص الجثة ومكان الحادث، كما خصصت الشرطة رقمين هاتفيين لإبلاغها بأي معلومات قد تساعد في تحديد مكان الدبلوماسي. للتذكير أن الوزارة الخارجية اليونانية، أكدت يوم أمس الخميس اختفاء سفير اليونان لدى البرازيل كيرياكوس أميريديس منذ يوم الاثنين.