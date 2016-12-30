روسيا تطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات الجديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا أن وزارته تقترح طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا.

وقال لافروف، في تصريح صحفي، ان الاتهامات التي جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة على أساسها، عارية عن الصحة تماما، وعديمة الأساس. وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتخذ القرار حول صيغة الرد الروسي على تلك العقوبات، وكشف أن وزارة الخارجية الروسية قد اقترحت إعلان 35 دبلوماسيا أمريكيا شخصيات غير مرغوب بها في الأراضي الروسية، منع السفارة الأميركية من استخدام مبنيين في موسكو، أحدهما منزل موسمي والآخر مخزن.