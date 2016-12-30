بوتين.. لن نطرد أحدا من الدبلوماسيين الأمريكيين ولن ننحدر لمستوى إدارة أوباما

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تطرد أحدا من الدبلوماسيين الأمريكيين، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما أمس.

وقال بوتين - في تصريحات صحفية - إن "روسيا تحتفظ بحقها في الرد على الخطوات الأمريكية غير الودية، ولكن لن تنحدر لمستوى إدارة أوباما". وأكد الرئيس الروسي أن موسكو لن تمنع أسر وأطفال الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام أماكن الراحة المعتادة لقضاء عطلة السنة الجديدة في روسيا . وقال بوتين إن خطوات الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها "غير ودية واستفزازية"، وتهدف إلى مزيد من تقويض العلاقات الروسية - الأميركية". وأضاف "أن هذا يتعارض بوضوح مع المصالح الأساسية للشعبين الروسي والأميركي، نظرا لأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما مسؤولية خاصة للحفاظ على الأمن العالمي وعدم الإضرار بالعلاقات الدولية بأكمله". وكانت الولايات المتحدة قد قررت - أمس طرد 35 دبلوماسيا روسيا من واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

واقترحت وزارة الخارجية الروسية على بوتين - في وقت سابق اليوم - إبعاد 35 دبلوماسيا أمريكيا في روسيا، ردا على الإجراءات العقابية بحق موسكو. كما نفت الخارجية الروسية ما أشيع من إغلاق المدلرسة الانجلو أمريكية في موسكو, التي يدرس فيها عادة أبناء الدبلوماسيين الغربيين في روسيا . وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل"، مؤكدا أن اتهامات واشنطن لموسكو بالقرصنة الإلكترونية "لا أساس لها من الصحة". وأضاف أنه اقترح منع السفارة الأمريكية في موسكو من استخدام اثنين من المباني التابعة لها، موضحا أنه اقترح أيضا على الرئيس فلاديمير بوتين طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا من موسكو، منهم 31 بالسفارة الأمريكية في موسكو و4 من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سانت بطرسبرج.